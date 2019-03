‘Quando se ataca artistas, ataca-se a alma desse país’, rebate Daniela Mercury

SÃO PAULO, SP (FOLHEPRESS) – O presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter uma mensagem afirmando que há dois artistas o acusando de querer acabar com o Carnaval. A cantora Daniela Mercury, que fez uma música crítica em parceria com Caetano Veloso, vestiu a carapuça e respondeu a mensagem ao político.

Bolsonaro escreveu: “Dois ‘famosos’ acusam o Governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o Carnaval. A verdade é outra: esse tipo de ‘artista’ não mais se locupletará da Lei Rouanet”.

A música “Proibido o Carnaval”, de Daniela Mercury e Caetano Veloso, cita a censura, utiliza o trecho “É Proibido Proibir”, música de Caetano com a banda Os Mutantes, e a expressão “sair do armário”, em referência à comunidade LGBT+. A letra ainda faz referência à frase da ministra Damares Alves de que “meninos usam azul e meninas usam rosa”.

Em longa carta, Daniela Mercury respondeu lamentando que o presidente não tenha entendido a letra da canção e que, nessa declaração, há uma distorção muito grave sobre a Lei Rouanet.

“Parece que ela [a lei] ainda não foi compreendida. Por isso, me coloco à disposição para explicar como funciona o passo a passo dessa lei. E aproveito para tranquilizá-lo. Usei muito pouco de verba pública de impostos da lei rouanet em cada projeto que tive aprovado”, escreveu.

Daniela fez questão de enumerar os valores da Lei Rouanet que a ajudaram a oferecer shows e trios gratuitos à população. “Essa fake news sobre a lei rouanet criada na eleição não pode continuar sendo usada para desmerecer o trabalho sofrido e suado dos artistas brasileiros”.

A artista, ainda, defendeu a importância da arte para a economia brasileira, afirmando que uma música dela, “O Canto da Cidade”, ajudou a levar mais 500 mil turistas a Salvador. “A arte, além de tudo, tem um valor imensurável e o retorno do nosso trabalho para a sociedade, para o turismo, para a economia é gigante […]. Quando se ataca a arte de um país, quando se ataca os “artistas” brasileiros, se ataca a alma do povo desse país”.

‘PRECISAMOS DE UM CARNAVAL SEM POLICIAMENTO IDEOLÓGICO’

Em entrevista ao F5, da Folha de S.Paulo, a cantora Daniela Mercury, diz que a alegria em torno da festa popular é revolucionária e ajuda a tirar a “tensão no ar” trazida pela intolerância.

“Eu falo de todos os armários. A gente usa muito esse termo para o público LGBT, mas serve para qualquer pessoa que precise se libertar de um cárcere emocional”.

Para ela, o país passa por um momento de muitas restrições, das quais o Carnaval pode ajudar a se libertar.

“A gente precisa muito de um Carnaval sem policiamento ideológico ou de comportamento. São tantas prisões em que tentam nos colocar na vida. Não há nada como a arte para tirar a importância das paredes. Quando chega o Carnaval, a música une as pessoas que pensavam estar separadas.”

Leia a carta na íntegra

“Sr. Presidente, sinto muito que não tenha compreendido a canção Proibido o Carnaval, que defende a Liberdade de expressão e é claramente contra a censura. Mas acho que isso nem vem ao caso aqui porque percebo que há uma distorção muito grave sobre a lei Rouanet.

Parece que ela ainda não foi compreendida. Por isso, me coloco à disposição para explicar como funciona o passo a passo dessa lei. E aproveito para tranquilizá-lo. Usei muito pouco de verba pública de impostos da lei rouanet em cada projeto que tive aprovado.

Para que o senhor entenda, cada desfile de trio sem cordas (sem cobrança de ingresso, de graça para os foliões), custa cerca de 400 mil reais. Em 20 anos, eu tive apoio (TUDO DENTRO DA LEI) de cerca de um milhão de reais de verba de impostos da lei rouanet. 1 milhão em 20 anos, ressalto!!! Dá cerca de 50 mil reais por ano, se assim dividirmos.

Considere, sr. Presidente, que eu comecei o movimento de trios sem cordas, de graça para o público, há 21 anos. Eles custaram, por baixo, cerca de 10 milhões de reais! Se tive cerca de 1 milhão de verba pública nesses 20 anos, isso significa que o restante (9 milhões) paguei ou do MEU BOLSO diretamente ou com o patrocínio de empresas privadas.

Em 35 anos de carreira, fiz muitas apresentações de graça no Brasil, bancadas do meu bolso. Essa fake news sobre a lei rouanet criada na eleição não pode continuar sendo usada para desmerecer o trabalho sofrido e suado dos artistas brasileiros.

A arte, além de tudo, tem um valor imensurável e o retorno do nosso trabalho para a sociedade, para o turismo, pra a economia é gigante.

Para que compreenda melhor, apenas com 1 ano do sucesso O Canto da Cidade (uma música “famosa” minha), Salvador ganhou 500 mil turistas a mais. Mais um exemplo: eu tenho cerca de 50 milhões de reais de retorno de mídia espontânea em cada carnaval de Salvador.

Esse retorno, a partir de minhas apresentações (6 horas por dia cantando e dançando sem parar nem para comer – somadas a mais 5 horas prévias de preparação – e mais 2 horas pós apresentação para recuperação da voz e do corpo – durante 6 dias seguidos) traz uma valorização gigantesca para a imagem da cidade, do estado e do país. Tudo isso estimula o turismo e turbina a economia.

Tenho visto que estimular o turismo é um objetivo do senhor. Não se engane: trabalhamos muito. Quando se ataca a arte de um país, quando se ataca os “artistas” brasileiros, se ataca a alma do povo desse país. Mereço respeito pelo que sou, pelo que represento e pelo que faço constantemente pela sociedade brasileira em diversas causas, não apenas na arte.

Reitero aqui a minha disposição de conversar com o senhor e com sua equipe sobre a lei rouanet. Se assim desejar, irei com minha esposa, que é também minha empresária, até Brasília para conversar com o senhor sobre o assunto.

Abraços e feliz carnaval.” Daniela Mercury Verçosa.