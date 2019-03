Promotoria da Saúde visita Ortotrauma e aprova reformas e adequações na unidade

O Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity (Ortotrauma) recebeu, nesta sexta-feira (8), a visita da promotora da Saúde Maria das Graças de Azevedo. A visita teve como objetivo conferir as instalações do bloco cirúrgico e demais áreas do hospital após as reformas e adequações realizadas no mês de fevereiro.

“Havíamos vindo aqui anteriormente e voltamos hoje pudemos observar que todas as indicações forem atendidas e corrigidas em tempo hábil, até porque um hospital desse porte não pode passar muito tempo com um bloco cirúrgico parado. Portanto, do ponto de vista da Promotoria da Saúde, pelo acompanhamento que tivemos hoje e anteriormente, está tudo conforme deve ser”, aprovou Maria das Graças de Azevedo.

Mesmo com parte do bloco cirúrgico interditado eticamente, o Ortotrauma continuou realizando os procedimentos necessários em outro espaço adequado existente na unidade, sem causar prejuízos à população. Só no mês de fevereiro, o hospital realizou mais de 460 procedimentos cirúrgicos, entre média e alta complexidade.

“Aqui no Ortotrauma prezamos pela gestão participativa, sempre ouvindo, principalmente, o que nos diz os órgãos fiscalizadores e colocando em prática as orientações repassadas para que assim possamos prestar um melhor e maior cuidado com nossos pacientes e sem deixar de assisti-los”, disse a diretora geral do Complexo Hospitalar, Fabiana Araújo.

Novas adequações – Um dos blocos cirúrgicos do Complexo Hospitalar passou por reformas e adequações na parte elétrica, hidráulica e instalação de novos aparelhos. De acordo com a direção geral do Hospital, uma nova reestruturação está sendo programada para o outro bloco e começará em breve.

Atendimentos – Durante o feriado de Carnaval, entre a sexta-feira (1°) e a quarta-feira (6), já com todos os blocos cirúrgicos funcionando normalmente, o hospital realizou 41 cirurgias emergenciais com pacientes em risco de vida. Além disso, foram 1.001 pessoas atendidas, desses, 75% foram vítimas de acidentes de trânsito. O número é inferior ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados 1.179 atendimentos.

Entre os meses de janeiro e fevereiro, o Ortotrauma atendeu 16.899 pessoas e realizou 1.070 cirurgias.