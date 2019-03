Projeto Quartas Acústicas retoma apresentações de shows em Campina Grande

A Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e Teatro Municipal, retoma nesta quarta-feira, dia 13 de março, às 20 horas, a programação do Projeto Quartas Acústicas.

A temporada começa com a apresentação da cantora Verônica Ryos que se une a sua banda para a abertura da temporada do projeto em 2019. O show será na Sala Paulo Pontes, no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande/PB.

No show “Cego de amor”, título do seu 6° álbum, Verônica traz músicas do mestre Severino Medeiros em um espetáculo de origem cultural nordestina. A cantora recebe no palco compositores campinenses e de outros estados que encantarão o público com muito xote, forró e baião, músicas do grande mestre Dominguinhos.

Os ingressos estão à venda aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O diretor do Teatro Municipal Severino Cabral, Erasmo Rafael, convida o público para prestigiar os artistas, muitos deles que irão estrear em um palco de um teatro.

“As portas do teatro se abrem para que possamos prestigiar os artistas da terra. Continuamos com os mesmos valores de ingresso porque o objetivo da Associação, do Teatro e da Prefeitura Municipal não é obter lucro com esses shows, mas oferecer ao público eventos de qualidade a preços populares”, disse.

O Projeto Quartas Acústicas faz parte da programação do Teatro Municipal Severino Cabral, acontece todas as quartas-feiras, na Sala Paulo Pontes. Geralmente, apresenta nomes da música autoral da cidade e do Estado.