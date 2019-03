Projeto Amigo dos Animais já realizou mais de 200 castrações em seis meses em CG

O vereador Janduy Ferreira (PT do B) comentou sobre o seu projeto Amigo dos Animais que é desenvolvido em Campina Grande com o intuito de castrar animais abandonados na cidade. Ele destacou que uma Kombi foi adquirida, onde os animais são levados para clínicas veterinárias e castrados.

Janduy declarou que atualmente existem protetores que auxiliam os animais no pós-operatório e frisou que esse projeto é muito importante para reduzir a proliferação de animais de rua.

– Nós começamos esse projeto Amigo dos Animais, onde fazemos castrações de animais de rua. Colocamos essa ideia em prática no mês de julho de 2018 e graças a Deus vem dando certo. Já fizemos mais de 220 castrações em animais de rua em pouco mais de seis meses – disse.

Janduy explicou que geralmente as castrações são feitas todas as quintas-feiras nas clínicas onde existe parceria, como a Prontocão, do Dr. Barbosa. Também citou que hoje existem cerca de trinta voluntários e caso alguém queira auxiliar no trabalho de forma voluntária, basta procurar o seu gabinete na Câmara Municipal de Campina Grande.

Para ter acesso à castração, o responsável pelo animal precisa procurar o projeto para que a castração seja marcada. Segundo Janduy, o veículo é disponibilizado, tendo em vista que muitas pessoas não podem se deslocar de casa para a clínica com o animal.

– Estamos muito felizes sabendo da contribuição que estamos dando para a saúde animal de Campina Grande – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.