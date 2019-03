Programas municipais viram cases, e Romero é convidado para seminário internacional

O desempenho excepcional de Campina Grande em relação a dois programas da área social do Governo Federal – Criança Feliz e Centro Dia – foi determinante para que o prefeito Romero Rodrigues, como convidado, participe do Seminário Internacional da Primeira Infância – O Melhor Investimento para Desenvolver uma Nação.

O evento, a ser realizado no Millennium Convention Center – Ascade, em Brasília, nestas terça e quarta-feiras (dias 12 e 13), em Brasília, é promovido pelo Ministério da Cidadania (que absorveu o ex-Ministério do Desenvolvimento Social). Romero é o único prefeito do país que recebeu convite para palestra no seminário, que reúne autoridades de várias partes do mundo ligadas às boas práticas de políticas públicas.

Com todas as despesas bancadas pelo Ministério da Cidadania, Romero Rodrigues fará sua palestra no painel “Primeira Infância na Política”, programado para ter início às 17h. O módulo a que o prefeito campinense vai focar tem o tema “Onde tudo acontece”.

Em sua exposição, Romero apresentará as razões pelas quais o desempenho dos programas Criança Feliz e Centro Dia, em Campina Grande, superou todas as expectativas e metas do governo federal, transformando-se num case nacional.

A equipe do ministério ficou tão encantada com os resultados obtidos em Campina Grande, pelo Programa Criança Feliz, que até mesmo o documentário do governo federal sobre o programa foi praticamente todo produzido a partir da experiência exitosa de Campina Grande.

Em sua apresentação, Romero detalhará como o modelo adotado em Campina Grande para os dois programas – elaborados e implementados na gestão do ministro Osmar Terra – desde o início, apresentou resultados surpreendentes.

O Criança Feliz, que tem o foco no desenvolvimento de crianças com deficiência, passou a funcionar no município em outubro de 2017 e chamou a atenção dos técnicos do então Ministério do Desenvolvimento Social por ter alcançado em pouco tempo resultados só esperados a médio e longo prazos.

Já o Centro Dia, instalado no Conjunto dos Professores, se destacou pelo trabalho envolvendo as famílias das crianças vitimadas pela microcefalia.

Além da palestra em si, no seminário internacional, o prefeito Romero Rodrigues também apresentará um minidocumentário sobre o Programa Criança Feliz em Campina Grande, produzido sob a supervisão da Coordenaria de Comunicação, subordinada ao Gabinete do Prefeito. Na mesma mesa de trabalhos, o governador do Piauí, Wellington Dias, fará também uma exposição.

A secretária Eva Gouveia, da Ação Social de Campina Grande, acompanhará o prefeito em sua participação no seminário.