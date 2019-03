Professora alerta sobre consumo de produtos transgênicos e com agrotóxicos

A professora Shirleyde Santos, do curso de Agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba, falou em entrevista à Rádio Caturité FM, na manhã desta quarta-feira (13), sobre os alimentos que são consumidos pela população e alertou para o título de campeão mundial que o Brasil possui em relação ao consumo de agrotóxicos.

Ela destacou que as sementes transgênicas criam dependência para os agricultores, tendo em vista que alguns pensam que haverá redução no uso de agrotóxicos, quando ocorre o contrário.

– Já temos casos de famílias de agricultores que perderam as suas sementes, pois muitas vezes há uma contaminação cruzada – disse.

Shirleyde explicou que a semente transgênica possui substâncias modificadas por laboratórios e frisou que deveria existir um controle maior a respeito da liberação de alimentos transgênicos para consumo.

Ela relatou que “o Instituto Nacional do Câncer tem se posicionado formalmente sobre os impactos que tanto a liberação de sementes transgênicas quanto o alto consumo de agrotóxicos têm uma ligação direta com o aumento dos casos de câncer no nosso país”.

– A proposta do curso de Agroecologia é um modelo de produção no campo que seja livre de todas essas substâncias. A gente quer uma produção que seja para a população toda – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM