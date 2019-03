Procuradoria denuncia 12 e cobra R$ 5,5 bi por fraudes em negócios do BNDES com JBS

FÁBIO FABRINI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Ministério Público Federal em Brasília denunciou nesta quinta (14) 12 pessoas, entre elas os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci, além do empresário Joesley Batista, por um suposto esquema de corrupção e fraudes para liberar R$ 8,1 bilhões em aportes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) na JBS.

Na ação, enviada 12ª Vara da Justiça Federal, os procuradores da Operação Bullish cobram da empresa do setor frigorífico R$ 5,5 bilhões.

Em 2017, a J&F, holding que controla a JBS, já havia firmado acordo de leniência com o MPF comprometendo-se a pagar R$ 10,3 bilhões a órgãos ligados ao Executivo federal, entre eles o BNDES.

A denúncia se baseia em provas recolhidas na operação, delações premiadas de executivos da JBS e do próprio Palocci, além de auditorias do TCU (Tribunal de Contas da União) em negócios do banco com a empresa.

Entre os denunciados, também estão o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, o empresário Victor Sandri, amigo de Mantega, e técnicos do banco.

Segundo a acusação, um esquema de pagamento de propinas garantiu decisões políticas e econômicas tomadas no BNDES em favor da internacionalização da JBS, que se tornaria a maior produtora de proteína animal do mundo.

A reportagem ainda não localizou as defesas dos denunciados.