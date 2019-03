Procon-JP e Semam dão início às campanhas educativas para o consumo sustentável

O Procon-JP e a Semam-JP dão o pontapé inicial às campanhas educativas específicas para o consumo sustentável. O projeto ‘De bem com a vida’ tem o objetivo de conscientizar a população a manter João Pessoa uma cidade aprazível e estimular práticas ecologicamente corretas para o bem-estar de todos e, como primeiro alerta, evitar o uso indiscriminado de um dos maiores vilões do meio ambiente: o plástico nosso do dia a dia, a exemplo dos canudinhos.

Para viabilizar as campanhas do consumo sustentável, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vão trabalhar com outros parceiros.

“Vamos atuar com outros parceiros, a exemplo de organizações da sociedade civil, para que possamos fazer grandes campanhas ao longo de todo este ano”, explica o secretário Helton Renê.

Ele acrescenta que o canudinho será o primeiro tema, mas outros produtos à base de plástico também estão na mira, como copos, pratinhos e sacolas.

“Vamos conversar, inclusive, com fornecedores de bem e serviços, já com a ideia da elaboração de um TAC junto a bares, restaurantes e similares da Capital para discutir esta questão e acharmos uma solução viável e que contemple a todos”, esclarece o titular do Procon-JP.

Semam vibra – O secretário do Meio Ambiente do Município, Abelardo Jurema Neto, vibra com a parceria. “O meio ambiente é responsabilidade de todos e procurar alternativas é um dever.

A ideia de ambiente sustentável, hoje, é sua maior força, mas, paradoxalmente, é também sua maior fragilidade, porque se trata da consciência individual, que é muito mais difícil de se adquirir, como é o caso do consumo de alguns artigos extremamente nocivos à natureza, a exemplo do canudinho de plástico, que é jogado diariamente às toneladas nas orlas de todo mundo. E parcerias com ações educativas/preventivas é um dos caminhos para a conscientização do indivíduo”.

Força motriz – Abelardo Jurema acrescenta que há uma tendência mundial e, aqui, no Brasil, o Rio de janeiro já baniu o canudinho de plástico através de legislação.

“Afirmo que a parceria Semam/Procon-JP para o consumo sustentável é uma força motriz e, através dessas campanhas, tenho certeza que vamos, de forma imediata, provocar a reflexão no cidadão sobre o uso irresponsável do canudinho e, a médio prazo, fortalecer a convicção da necessidade de banir esse objeto de nossas vidas. E, então, a sociedade como um todo vai ganhar em qualidade de vida”.

Projeto de lei – Segundo informações de Helton Renê, a Câmara Municipal de João Pessoa deve votar ainda neste primeiro semestre, o Projeto de Lei do vereador Tanilson Soares, que propõe que restaurantes, bares, lanchonetes e similares forneçam apenas canudos de material biodegradável, reciclável e/ou reutilizável.

“Existe a possibilidade mais que real de termos uma lei que regule essa questão, mas, independente disso, faremos a campanha junto à população para que todos tomem consciência”.

Plástico mata – O plástico é ‘famoso’ por se tratar de um produto que leva mais de um século para se decompor e significa mais de 90% do lixo flutuante nos mares e rios, sendo responsável pela maioria das mortes dos animais, por ingestão, que circulam nesses locais. As sacolas, copos, canudinhos e outros artigos do dia a dia feitos de plástico têm uma elevada margem de consumo.

Canudos alternativos – Como alternativa de substituição para o canudo de plásticos, estudiosos do meio ambiente propõem que o produto seja feito à base de papel, inox, talos de plantas, como o de trigo e até mesmo comestíveis, à base de farinha de trigo, por exemplo.

“As pessoas precisam entender que sempre há um jeito das coisas melhorarem. O mais importante é tomar consciência de que o meio ambiente saudável é responsabilidade de toda população e significa o bem-estar de todos”, disse Helton Renê.

Atitude do consumidor – Helton Renê sugere ao consumidor que também entre na briga por um mundo melhor.

“Tudo é uma questão de informação e conscientização. As pessoas devem saber que o plástico é muito nocivo para o meio ambiente e devem procurar também suas alternativas. Como sugestão, o consumidor pode levar seu próprio canudinho, daqueles de alumínio ou inoxidável, quando sair de casa com a intenção de comer e beber. Pode ter certeza que a natureza agradece”.

Outros temas – O secretário adianta que outros temas serão tratados nas campanhas educativas direcionadas ao consumo consciente.

“O Procon-JP e a Semam têm outras ideias de campanhas como aumentar o plantio de árvores na cidade de forma coordenada, descarte de remédios e produtos médicos em local apropriado nas farmácias, etc. Já existem leis municipais que norteiam esses assuntos. Para nós, isto é apenas o começo. Sabemos que o processo de consciência é lento, mas que tem que ser iniciado e isso o Procon-JP e a Semam já estão fazendo”, finaliza Helton Renê.