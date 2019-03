Procon-CG realiza programação especial em alusão ao Dia Internacional do Consumidor

O assessor jurídico do Procon Campina Grande, Raimundo Asfora Neto, falou sobre a ‘Semana do Consumidor’ que o Procon está realizando em alusão ao Dia Internacional do Consumidor, que acontece no próximo dia 15.

Ele explicou que o Procon está realizando uma programação, desta segunda-feira (11) até a sexta-feira (15), direcionada ao consumidor, com o objetivo de educar sobre o Código do Consumidor e auxiliar as pessoas na organização das finanças.

Raimundo destacou que o Procon vai estar presente na Praça da Bandeira, em Campina Grande, até a sexta-feira (15) para receber reclamações, auxiliar pessoas que estão negativadas e distribuir um DVD chamado ‘Consumidor Consciente’ abordando os principais problemas que o Procon registra em seu banco de dados.

O assessor jurídico também frisou que as pessoas que estão negativadas podem procurar formas de negociação através do site www.procon.campinagrande.pb.gov.br.

– O Procon fez uma programação especial direcionada ao consumidor, que denominamos Semana do Consumidor. Vamos começar o ano com o nome limpo, reorganizando as finanças, de uma maneira mais leve, mais produtiva e econômica – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM