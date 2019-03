Procon autua banco em Campina Grande por descumprir Lei da Fila

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 12 de março de 2019 às 9:10.

Na próxima sexta-feira, 15, será comemorado o Dia Internacional do Consumidor, data em que se exalta a existência dos direitos conquistados pelos consumidores ao longo da história e os deveres dos fornecedores nas relações comerciais. Infelizmente, mesmo com tanta divulgação e após tanto tempo, os direitos dos consumidores seguem desrespeitados.

Na tarde dessa segunda-feira, 11, o Procon de Campina Grande autuou o Banco Santander, agência do Centro, por desrespeitar a Lei Municipal nº 4.330/2005, popularmente conhecida como a “Lei da Fila”.

Após esperar horas para serem atendidos, cinco usuários acionaram os canais de atendimento do Procon Municipal (telefones 151 e 83 98802-5525) e denunciaram a má prestação de serviços na agência bancária.

A Fiscalização do Procon foi ao local e constatou as irregularidades, o desrespeito às prioridades nas filas e um tempo muito longo de espera para o cliente ser atendido.

A “Lei da Fila” é clara e de fácil memorização. Em dias normais as pessoas devem ser atendidas em até 20 minutos, em períodos de calendário de pagamento de funcionários públicos municipais, estaduais e federais a espera é de 30 minutos e, em véspera e dia seguinte de feriados, o consumidor deve esperar por no máximo 35 minutos.

Essa legislação vale para instituições bancárias, supermercados e lojas de departamento.

Os consumidores que se sentirem prejudicados devem procurar o Procon munidos da senha que receberam na agência. Ao chegarem ao caixa, o usuário deve solicitar ao atendente bancário que coloque a hora do atendimento no papel da senha, pois é mais uma prova para dar entrada na ação no Procon.