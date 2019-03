Principais aeroportos receberão mais de 6 milhões de passageiros no carnaval

Os aeroportos de Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Galeão (RJ), Santos Dumont (RJ), Recife (PE) e Salvador (BA) devem movimentar 6,8 milhões de passageiros por causa do feriado de carnaval. São esperados 41,7 mil pousos e decolagens entre voos domésticos e internacionais.

O dia de maior movimento para voos nacionais deverá ser esta sexta-feira (1º) com 565 mil passageiros em circulação. Na quarta-feira de Cinzas (6), são esperados cerca de 551 mil passageiros retornando do feriado.

No caso dos voos para o exterior, os aeroportos do Galeão, Guarulhos, Recife e Salvador devem receber 83,1 mil e 82,3 mil passageiros, respectivamente nos dias 2 e 9 de março.

As estimativas são da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, e contabilizam os prováveis embarques em voos domésticos e internacionais entre os dias 25 de fevereiro a 9 de março – período da Operação Carnaval nos terminais aeroportuários.

Entre esses dias, a taxa de ocupação média dos assentos ofertados pelas companhias aéreas deverá ser de 85%.

Em nota, o Ministério da Infraestrutura informou que haverá reforço de profissionais nos seis aeroportos das equipes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea); e as companhias aéreas também deverão aumentar as equipes para check-in e despacho de bagagem.

Para evitar dificuldades de embarque, a orientação da Anac é de que o passageiro chegue com uma hora e 30 minutos de antecedência para voos domésticos e duas horas e 30 minutos para voos internacionais.

A Anac mantém em seu site serviços de ouvidora para atendimento a passageiros, inclusive para reclamações quanto ao atendimento das companhias aéreas.

Rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou desde a zero hora de hoje (1) a Operação Carnaval 2019 em todos os estados da federação.

Serão intensificadas ações em pontos que registraram maior incidência de acidentes, como ocorre especialmente nas estradas da Bahia, Minas Gerais, Paraná, e Santa Catarina.

A PRF utilizará em diversos trechos radares portáteis para controle de velocidade e o aparelho que mede o teor alcoólico no organismo do motorista (etilômetro).

De acordo com da PRF, também serão tomadas medidas para “diminuir o fluxo dos veículos de carga e oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade”.

A Polícia Rodoviária Federal não faz estimativa do fluxo de veículos e de outras ocorrências durante o carnaval. No ano passado, foram registrados 1.495 acidentes durante o carnaval, desses, 290 foram considerados graves e 103 pessoas morreram.

Em 2018, foram fiscalizados mais de 176 mil veículos e realizados 55,4 mil testes de etilômetro. Por causa do consumo de álcool, 1.610 pessoas foram multadas e 172, presas.

Também houve mais de 10 mil registros de ultrapassagens indevidas e 4,5 mil autuações pela falta de uso do cinto de segurança. As operações apreenderam mais de 1,1 tonelada de maconha e quase 90 quilos de cocaína.

A PRF mantém na internet uma página de orientação de viagens e disponibiliza o telefone 191 para emergências. Também na internet, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) publica as condições das rodovias em diversos pontos do país.

Em uma das principais rodovias do Brasil, a Via Dutra, que liga as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a concessionária CCR recomenda aos motoristas que evitem trafegar na terça-feira (5), das 16h às 20h, e na quarta-feira (6), das 7h às 13h, por causa do aumento de volume de veículos na estrada.