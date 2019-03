PRF registra grande redução no número de acidentes e de mortes nas rodovias da PB

A Polícia Rodoviária Federal finalizou a Operação Carnaval 2019 nessa quarta-feira (6) registrando uma redução no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais da Paraíba.

Durante a Operação, realizada no período de 01 a 06 de março, ocorreram 20 acidentes, sendo que 24 pessoas ficaram feridas e 2 vieram a óbito.

Os números de acidentes, feridos e mortos apresentaram reduções quando comparados com a Operação Carnaval do ano anterior.

Em 2018, durante a Operação Carnaval, foram registrados 41 acidentes, 40 pessoas feridas e 4 mortes. Os dados registrados este ano representam uma redução de 51% no número de acidentes, 40% de redução no número de pessoas feridas e 50% no número de mortes.

No Brasil – Em todo país foram registrados 1.157 acidentes de trânsito em rodovias federais durante este Carnaval, o que representa uma redução de 24% quando comparado com o mesmo feriado prolongado do ano anterior.

O número de pessoas feridas foi de 1.464, quantidade 7% menor do que o registrado na Operação Carnaval 2018, quando ocorreram 1.569 feridos.

A quantidade de vítimas fatais ocorridas neste feriado é de 83 pessoas, o que representa uma redução de 19% dos dados registrados na Operação de 2018, quando 103 pessoas morreram.

Fiscalização

Durante todo o período da Operação Carnaval foram intensificadas as ações de fiscalização em todas as rodovias federais do Estado.

Ao todo foram fiscalizados 4.804 veículos, 4.710 pessoas foram abordadas, 1.546 testes de etilômetro foram realizados, sendo 60 pessoas flagradas dirigindo sob efeito de álcool e 1.860 infrações de trânsito diversas foram flagradas.

Excesso de velocidade

A PRF intensificou durante todo o período da Operação a utilização dos radares portáveis para coibir o excesso de velocidade nas rodovias federais do Estado.

Nesse período, 3.027 motoristas foram flagrados dirigindo com excesso de velocidade, o que representou um aumento de 333% quando comparada com a mesma Operação do ano anterior, quando foram flagrados 699 motoristas com excesso de velocidade.

Criminalidade

As ações de enfrentamento à criminalidade também foram intensificadas durante este período. Ao todo foram detidas 16 pessoas, 3 armas de fogo foram apreendidas, 5 veículos roubados foram recuperados e 150 comprimidos de anfetaminas foram apreendidos.