Previsão do tempo para esta sexta-feira em toda Paraíba

Permanece a condição de instabilidade sobre o estado da Paraíba, associada a atuação da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, (principal sistema gerador de chuvas nesta época do ano), sobre a região do Nordeste. No decorrer do dia o tempo deverá permanecer instável com ocorrência de chuvas localizadas.

*Fonte: Aesa