Preso o homem suspeito de matar namorada a pauladas em Areia

A Polícia Militar prendeu o suspeito de matar, a pauladas, a agricultora Ana Clementino dos Santos, de 40 anos, que teve o corpo encontrado na tarde do último domingo (3), em um matagal, no açude Vaca Brava, zona rural de Areia. O homem, de 54 anos, foi preso nessa segunda-feira (4), na cidade de Alagoa Nova.

Ele era namorado da vítima e já tinha um histórico de agressões no relacionamento, inclusive com ameaças de morte, segundo relato de familiares.

Desde o momento em que o corpo foi achado, a PM iniciou as diligências e percebeu que a vítima vestia uma camisa de um grupo religioso de uma paróquia de Alagoa Nova, cidade onde foram feitas várias buscas por informações sobre o crime.

Os policiais descobriram que havia uma mulher desaparecida no município e que o companheiro dela tinha sido visto com vários sinais de arranhões no rosto, provocados por unhas, na manhã do domingo.

Os policiais conseguiram localizar onde o namorado da vítima morava, no bairro do Mutirão, em Alagoa Nova, foram até lá, mas ele estava escondido no Sítio Tanque de Palmeira, na zona rural da cidade, onde foi preso.

O suspeito teria matado a vítima em outro local e escondido o corpo em uma área de difícil acesso, entre a noite do sábado e a madrugada do domingo.

Ele foi apresentado na delegacia de Polícia Civil, em Esperança.