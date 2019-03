Preso integrante de quadrilha que montava barricadas para assaltar em rodovias na PB

Uma operação realizada pelos policiais do 7º Batalhão, na manhã deste sábado (9), resultou na prisão de um dos líderes da quadrilha que vinha realizando barricadas em rodovias e estradas da Paraíba, para praticar assaltos a ônibus e caminhões.

Aleff Targino da Silva, de 25 anos, estava escondido em uma casa, no distrito de Livramento, que fica na zona rural da cidade de Santa Rita. Com ele, a PM apreendeu um revólver, mais de 15 munições e alguns papelotes de maconha. O acusado tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico e homicídio.

De acordo com o comandante do 7º Batalhão, tenente-coronel Pablo Cunha, a prisão do suspeito foi resultado de um levantamento feito pela Coordenadoria de Inteligência da PM, nas últimas semanas.

“Estavam ocorrendo vários assaltos na BR-101, em direção ao Rio Grande do Norte, e começamos a identificar as características dos suspeitos, que foram repassadas à Coordenadoria de Inteligência. Através desse trabalho de levantamento de informações, a PM chegou até o endereço onde um dos líderes do grupo estava e, após um cerco montado no começo da manhã deste sábado, ele foi preso em flagrante com arma, munições e drogas”, detalhou.

Ainda conforme o tenente-coronel Pablo, o preso faz parte da quadrilha que foi desarticulada pela PM em agosto de 2017, realizando esse mesmo tipo de crime nas rodovias que passam pelas cidades de Alagoa Grande e Areia.

“Na época, nós estávamos à frente do então 10º Batalhão, tínhamos prendido, em conjunto com o 4º Batalhão, seis homens e duas mulheres do grupo do Aleff, mas ele não estava presente naquela oportunidade. De lá para cá, ele passou um tempo foragido, juntou outros comparsas e começou a agir novamente com esse mesmo tipo de crime, mas agora ele não escapou e já está preso”, completou.

O acusado foi levado para a sede da 6ª Delegacia Distrital, na cidade de Santa Rita.