Presidente do TJPB recebe a visita do prefeito de Campina Grande

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, recebeu na manhã desta segunda-feira (11) a visita institucional do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Na ocasião, foram discutidos temas de interesse do Poder Judiciário e do município campinense.

“Eu estive na posse do desembargador Márcio, mas foi uma coisa muito rápida. Por isso, que viemos aqui para conversar um pouquinho mais e falar das relações administrativas que possam ser construídas entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Campina Grande, no sentido de poder contribuir mais com a população paraibana”, afirmou Romero Rodrigues.

Ele revelou que tem acompanhado pela imprensa as notícias sobre as medidas administrativas implementadas pela gestão do presidente do TJPB. “A gente quer louvar as iniciativas do desembargador Márcio Murilo, pois sabemos das dificuldades enfrentadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba”, afirmou.

Já o desembargador Márcio Murilo ressaltou que a vinda de Romero Rodrigues ao Tribunal de Justiça serviu para debater questões administrativas de interesse das duas instituições.

Romero estava acompanhado do procurador-geral do município de Campina Grande, José Ferrnandes Mariz, e do presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), o vereador licenciado Nelson Filho.

Também participaram da conversa o desembargador José Ricardo Porto e o juiz auxiliar da Presidência Gustavo Procópio.