Presidente do PT/PB critica atitude de Bolsonaro nas redes e pede investigação

O presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, Jackson Macedo, pediu que fosse investigada a atitude do presidente Jair Bolsonaro (PSL) por conta de uma postagem feita no Twitter de um vídeo pornográfico durante o carnaval, que gerou polêmica nas redes sociais.

Macedo criticou a atitude do presidente e disse que estando no cargo que ocupa, Bolsonaro não poderia fazer tal postagem em uma rede pública, onde crianças têm acesso, e que isso pode muito bem ensejar num pedido de impeachment.

– Nós lamentamos profundamente a forma como ele fez aquilo, o que demonstra claramente que ele é uma pessoa descontrolada, que não tem controle sobre suas ações. É um homem despreparado para estar no cargo de presidente da República – reprovou.

Para o petista, Bolsonaro quis passar também uma ideia que não é verdadeira sobre os blocos carnavalescos do país, afirmando que o que aconteceu foi um fato isolado e lamentável e que não deveria ser comentado pelo presidente como uma evidência do carnaval deste ano.

“O carnaval é uma festa bonita e que marcou uma onda de protestos no Brasil inteiro, inclusive, contra o governo do Bolsonaro e a alternativa que ele teve de ser contra a essa onda de protestos durante a festa foi soltar esse vídeo de forma muito lamentável”, concluiu Jackson Macedo.