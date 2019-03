Presidente da Empaer garante que não haverá demissão de servidores

Uma audiência pública foi realizada nesta quinta-feira (07), na Assembleia Legislativa com representantes do Poder Executivo e servidores para, discutir a Medida Provisória (MP) 277, de autoria do Governo, que propõe a fusão da Emepa-PB, Emater e Interpa, criando a Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer).

Durante a audiência, representantes do sindicato da categoria acusaram o governador João Azevedo (PSB) de que a fusão não irá beneficiar os servidores das instituições. O diretor-presidente da Empaer, Nivaldo Moreno Magalhães, garantiu que não haverá demissão, mas que alguns já foram devolvidos aos seus locais de origem que estavam à disposição da Emepa, Interpa e Emater.

Segundo ele, os 130 servidores do Interpa, que é uma autarquia, foram relotados para a Secretaria do Desenvolvimento Agropecuário e Pesca e os que querem ficar à disposição da nova empresa, com o salário do órgão de origem, não terá nenhum problema. “Os servidores efetivos vão compor o novo quadro da Empaer sem qualquer prejuízo financeiro. Eles vão com todas as vantagens”, garantiu.

Ele explicou ainda que com a modernização do setor, através da criação da Empaer, se pretende colocar a Paraíba em condições de responder as novas exigências do mercado para produção de alimentos saudáveis.

“O governo avaliou a necessidade de fazer a fusão em definitivo, mas sem perder a essência do trabalho. As três empresas vão estar só em uma, fazendo o trabalho que já faziam. Tivemos uma discussão muito ampla com o jurídico e debatemos todas as possibilidades para não prejudicar os servidores, pois nós temos um quadro que é uma relíquia, de extensionistas e pesquisadores, que são funções específicas”, destacou o diretor.