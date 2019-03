Presidente da ALPB destaca “Caminhos da Paraíba” e solicita continuidade do programa

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), destacou, durante pronunciamento na tribuna do plenário da Casa, na sessão desta terça-feira (12), a importância do Governo do Estado em oferecer a continuidade do Programa Caminhos da Paraíba.

O parlamentar afirmou que já solicitou ao governador João Azevedo (PSB) o retorno do projeto, que retirou todos os municípios paraibanos do isolamento rodoviário com malha asfaltada.

O programa, iniciado no governo passado, tem a finalidade de pavimentar e levar asfalto para várias cidades de todas as regiões da Paraíba.

“São vários municípios que necessitam de estradas importantes para o desenvolvimento e qualidade de vida do nosso povo. Eu estive com João Azevedo e solicitei dele que desse continuidade ao programa”, disse Adriano Galdino.

O presidente elencou algumas obras que devem ter a atenção do Poder Executivo.

“É de suma importância dar atenção para a estrada que liga São José dos Cordeiros a Livramento. A estrada que liga Cabaceiras a Boa Vista. A que liga o distrito de Nazaré para a BR-230, na cidade de Pocinhos. O acesso ao Hospital de Itabaiana. A pavimentação asfáltica no centro de Itabaiana. A estrada que liga Fagundes a Queimadas, que é uma rodovia muito importante. A via que liga Juazeirinho a Santo André diminuirá o trânsito das pessoas do Sertão, que vão ao Cariri”, justificou.

Adriano Galdino ressaltou que todas as estradas estavam dentro do projeto de expansão do Governo do Estado.

“Tudo dentro daquele empréstimo em que a Paraíba tem todas as condições técnicas e financeiras para arcar, mas que durante o período do ex-presidente Michel Temer essa verba não foi liberada. Esperamos que o governador possa ter as condições para retomar esse importante projeto de continuar levando asfalto para o povo da Paraíba”, concluiu.