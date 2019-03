Pregão gera expectativa sobre futuro do São João em Campina Grande

A expectativa do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), em Campina Grande, é de que empresas participem do pregão presencial para a escolha de uma nova gestora do Maior São João do Mundo. A previsão é de que o procedimento seja realizado na quinta-feira (14).

Questionado se muitas empresas já teriam se inscrito para participar do processo licitatório, Romero afirmou não ter acesso à informação.

– É uma expectativa, mas espero que [a participação] seja positiva, da grandeza e da grandiosidade do São João. Estou confiante – pontuou.

O gestor frisou que atualmente não é mais possível o município monitorar quais empresas estão participando da licitação. A mudança, esclareceu, foi feita pelo Tribunal de Contas com vistas a gerar mais segurança ao procedimento.

O pregão foi aberto no dia 27 de fevereiro, após a Prefeitura de Campina Grande optar por rescindir o contrato com a empresa Aliança Comunicação e Cultura, responsável pela produção das últimas duas edições do evento.

A rescisão do contrato ocorreu porque a empresa está sendo investigada na Operação Fantoche, deflagrada pela Polícia Federal, por suspeita de envolvimento em desvio de recursos públicos no Ministério do Turismo e no Sistema S.

A Prefeitura de Campina Grande não foi envolvida na operação nem foi alvo de nenhuma investigação nesse sentido. Naquela ocasião, nas palavras do secretário Paulo Roberto Diniz, de Administração, ‘a prudência levou à rescisão do contrato’.

O Plano B

No dia da rescisão, Romero Rodrigues garantiu a realização da festa entre os dias 7 de junho e 7 de julho. Se o acordo não prosperar com a iniciativa privada, ele afirmou que a própria Prefeitura de Campina Grande pode vir a fazer a gestão do evento.

O São João de Campina Grande é considerado o ‘Maior do Mundo’. Milhões de turistas, nacionais e estrangeiros, visitam a cidade nesse período de comemoração regional.

Com informações da Rádio Caturité FM.