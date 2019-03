Prefeitura de João Pessoa inscreve para Curso de Marcenaria Básica

As inscrições para o Curso de Marcenaria Básica, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), encerram-se nesta sexta-feira (15).

O início das aulas está previsto para o dia 27 de março. Todas as informações sobre o curso e o processo de inscrição estão disponíveis no link do edital: https://midi.as/sND2

Podem participar os beneficiários do Bolsa Família ou os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. É preciso ser maior de 16 anos e ter escolaridade comprovada a partir do 6º ano.

O curso tem duração de dez meses e são oferecidas 24 vagas, sendo 12 no turno da manhã, das 8h às 11h30, e a mesma quantidade no turno da tarde, das 14h às 17h, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

O curso tem um importante papel social. Além da profissionalização por meio da capacitação, ajudando a contribuir na geração de emprego e renda, todas as peças confeccionadas no curso serão destinadas às Casas de Acolhida, mantidas pela Prefeitura e que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

As inscrições são realizadas, gratuitamente, na sede da Marcenaria Escola, localizada na Avenida Santa Barbara, S/N, bairro Jardim Cidade Universitária. Os interessados devem levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

No curso, os alunos terão aulas de teoria, marcenaria básica e acesso a ferramentas tecnológicas como Autocad e SketchUp até oficinas de Legislação Trabalhista, Acidente de Trabalho e o Uso de Equipamentos de Proteção (EPI).

Ao término do curso, o aluno formado sairá apto a trabalhar por conta própria ou se colocar no mercado de trabalho.