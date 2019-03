Prefeitura de Campina terá ponto facultativo nestas segunda e terça

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 3 de março de 2019 às 10:06.

As repartições públicas municipais terão o funcionamento alterado durante o período de carnaval. Um decreto assinado pelo prefeito Romero Rodrigues torna o expediente das próximas segunda (4) e terça-feira (5) facultativo para os servidores públicos municipais.

Já na quarta, dia 6, conhecida como “quarta-feira de cinzas”, o expediente só acontecerá a partir das 13h. O decreto foi elaborado pela Procuradoria Geral do Município.

No período de carnaval em Campina Grande milhares de pessoas se reúnem durante os eventos religiosos e filosóficos, que acontecem na cidade. Com isso estão excluídos do decreto os serviços essenciais, como coleta de lixo, hospitais e Samu.