Prefeitura de Campina prorroga pagamento do IPTU com desconto

Por determinação do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, a Secretaria de Finanças de Campina Grande informa que prorrogou até o próximo dia 15 de março de 2019, o prazo para que os contribuintes do município paguem a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 15%, cujo prazo original se encerrou nesta última quinta-feira, 28.

O pagamento da primeira parcela do IPTU, nesse caso, também passa a ser contemplado com o novo prazo.

A decisão da Sefin, desta forma, atende a inúmeros apelos de integrantes da bancada de situação na Câmara de Vereadores de Campina Grande, bem como de entidades representativas da cidade, diante de uma série de adversidades no processo terceirizado de entrega e distribuição de carnês do IPTU este ano.