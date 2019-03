Prefeitura de Campina inscreve candidatos à residência médica até esta sexta

A Prefeitura Municipal de Campina Grande está realizando inscrições para o programa de Residência Médica do município. O prazo para inscrições termina nesta sexta-feira, 15 de março.

Os candidatos devem se dirigir ao Hospital da Criança e do Adolescente, que fica na Avenida Floriano Peixoto, no bairro do Centenário.

As vagas ofertadas são para as especialidades de pediatria e neonatologia. A residência exige formação no curso de medicina e dedicação exclusiva. As bolsas pagas aos estudantes são de R$ 3.330,43. São quatro vagas para pediatria e duas para neonatologia. As jornadas são de três e dois anos, respectivamente para cada especialidade.

Os documentos necessários para a inscrição são CPF, diploma do curso de medicina, e documento oficial de identificação pessoal. A taxa de inscrição é de R$ 200,00. A seleção é composta de prova teórica, que será aplicada no dia 18 de março na Sociedade Médica de Campina Grande.

O Programa de Residência Médica de Campina Grande foi iniciado em 2013. O serviço foi habilitado pelo Ministério da Saúde com vagas para pediatria, ginecologia/obstetrícia, medicina de saúde da família e da comunidade e neonatologia, que acompanham os recém-nascidos nos primeiros 28 dias de vida dos bebês. Desde 2013, o número de vagas para cada especialidade já foi dobrado.

Os residentes são acompanhados por preceptores, médicos experientes e com titulação acadêmica, que supervisionam o trabalho dos alunos e orientam.

“Com esse programa que desenvolvemos em parceria com a UFCG, estamos ajudando a dar formação para os médicos recém formados da cidade e colaborando para criar especialistas para a rede de saúde em áreas menos pretendidas pelos médicos, como pediatria e medicina de saúde da família”, avaliou a secretária municipal de Saúde, Luzia Pinto.

Além da Residência Médica, também existem mais de 2.900 estagiários, que atuam em Unidades Básicas de Saúde ou unidades de atenção primária e até a média complexidade.

O Pedro I Especialidades, a Ala Geriátrica do Hospital Municipal Pedro I e unidades como a UBS Ronaldo Cunha Lima contam com estagiários.