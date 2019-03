Prefeito prestigia abertura do 21º Encontro da Consciência Cristã

Em mais um ano de Parque do Povo completamente lotado, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, prestigiou na noite dessa quinta-feira, 28, a abertura oficial do 21º Encontro da Consciência Cristã, que em 2019 tem como tema central “A Prioridade do Reino” e deve receber mais de 100 mil pessoas até a próxima terça-feira, dia 5 de março.

Romero chegou ao evento por volta das 19h30, acompanhado dos deputados estaduais Moacir Rodrigues e Tovar Correia Lima, além dos vereadores Márcio Melo, Alexandre do Sindicato, Saulo Noronha e Sargento Neto.

Bastante saudado pelos presentes, o prefeito recebeu inúmeras demonstrações de agradecimento pelo significativo apoio do poder público municipal ao encontro.

Coordenador geral da Consciência Cristã, o pastor Euder Faber fez questão de registrar, na solenidade de abertura, que desde seu primeiro ano de gestão Romero tem feito todos os esforços para que a Prefeitura apoie o evento.

Segundo Faber, em 2019, a PMCG é responsável por 23% do investimento do encontro, o que corresponde a um aporte de R$ 190 mil.

“Nós precisamos reconhecer esse tipo de esforço, porque desde de 2014 nosso país tem atravessado momentos delicados na economia. A despeito de qualquer crise, Romero sempre tem abraçado as causas do Carnaval da Paz, e agradecemos em especial ao substancial apoio ao Encontro da Consciência Cristã”, destaco o pastor.

No local de honra do evento, o prefeito de Campina Grande foi ladeado pela senadora Daniella Ribeiro e o deputado federal Julian Lemos, que representaram o Congresso Nacional na ocasião.

As secretárias Eva Gouveia (Assistência Social) e Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico), além do secretário Joab Pacheco (Finanças), também acompanharam Romero na abertura do evento no Parque do Povo.

“É importante o apoio de todos, porque o Carnaval da Paz continua movimentando a economia da cidade todos os anos nesse período. Nossa rede hoteleira registra uma boa taxa de ocupação e isso comprova a importância de eventos como a Consciência Cristã”, pontuou o prefeito.

As milhares de pessoas que prestigiaram a 21ª edição do Encontro da Consciência Cristã puderam acompanhar mais de 100 mensagens devocionais.

A organização do evento registrou turistas dos 27 estados, conforme inscrições feitas em cerca de 700 cidades brasileiras, além de autoridades eclesiásticas, civis e militares.

O principal pregador da noite foi o pastor Hernandes Dias Lopes, que abordou o tema “A singularidade de Jesus”. Já o cantor Paulo César, do Grupo Logos, a Orquestra Átrios de Louvor e o Coral Silvino Silvestre, ambos da Assembleia de Deus, ficaram com a missão de conduzir a parte musical da noite.