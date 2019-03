Prefeito interino de Cabedelo fala sobre pretensões diante das eleições na cidade

No próximo domingo (17) acontecerão as eleições de Cabedelo, quando será definido quem será o gestor da cidade​.

Os candidatos ao posto são o atual prefeito interino, vereador Vitor Hugo Castelliano (PRB), Eneida Régis (PSD), o vereador José Eudes (PTB) e Marcos Patrício (PSOL).

Nessa quinta-feira (14), houve o debate entre os candidatos veiculado pela Rádio Correio FM.

Victor​ Hugo, atual interino, tem 45 anos e reside em Cabedelo há 30. Ele afirmou estar se candidatando por acreditar na boa gestão que está acontecendo e afirmou que a cidade se transformou num grande canteiro de obras.

O candidato lamentou a ausência de Eneida no debate e disse que gostaria de escutar as justificativas acerca do dinheiro que, segundo ele, a família dela deve a Cabedelo.

Acerca do tema “empregabilidade e renda da população”, Victor garantiu que Cabedelo terá dois shoppings gerando sete mil empregos diretos e indiretos e que um passo encaminhado para essa situação foi a criação do Centro de Capacitação, localizado onde era a antiga biblioteca municipal e atualmente contendo três salas de aulas que comportarão 150 jovens e adultos que serão capacitados para o mercado de trabalho.

O prefeito interino disse ter recebido a educação em Cabedelo totalmente sucateada e após assumir o mandato foi possível reformar oito escolas, realizar a distribuição de 5 mil fardamentos e kits escolares, além da criação da primeira escola integral de Cabedelo com todas as refeições para as crianças e adolescentes.

Ele pontuou a importância de mais escolas e garantiu que expandirá as instituições para melhor comportar jovens e crianças que precisam desse suporte.