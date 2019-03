Prefeito de JP defende a continuidade das lombadas eletrônicas nos centros urbanos

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), afirmou que as lombadas eletrônicas são importantes e que não pensa como o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), que pretende extinguir as lombadas eletrônicas no país.

O presidente Bolsonaro tem afirmado que as lombadas funcionam mais como “indústrias da multas”, ou seja, que servem mais para arrecadação do que realmente reduzir acidentes.

“Todos os grandes centros urbanos vão manter as lombadas, porque os números comprovam, taxativamente, que temos conseguido reduzir o número de acidentes e, principalmente, o número de vítimas fatais no trânsito. É importante sim a preservação dessas lombadas, para que possamos manter um trânsito mais adequado, mais sadio e com melhor qualidade para a população”, disse.