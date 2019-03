Prefeito de João Pessoa nomeia mais uma mulher para assumir secretaria

Comandando uma gestão que já conta com mulheres à frente de pastas estratégicas, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, acaba de escolher mais uma mulher para assumir uma secretaria na Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

Na manhã deste sábado (09), o gestor nomeou a advogada Regina dos Santos para assumir a titularidade da Controladoria Geral do Município. Ela já atuava na secretaria na condição de controladora-geral adjunta.

“Estamos nomeando mais uma mulher para assumir uma pasta tão importante como é a Controladoria, fruto do reconhecimento do bom trabalho que ela vinha prestando ao lado de Severino Queiroz. Nada mais justo que contar com ela agora na titularidade para dar prosseguimento a este trabalho da Controladoria, que tem se tornado cada vez mais relevante para o município a partir da nossa gestão”, afirmou Luciano Cartaxo.

Regina dos Santos possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestrado em Gestão em Organizações Aprendentes também pela UFPB. Além da Controladoria Geral do Município, ela já exerceu o cargo de secretária executiva de Transparência Pública na PMJP.

“Gostaria de agradecer ao prefeito pela oportunidade de dar sequência ao trabalho conduzido por Severino Queiroz. Buscaremos desenvolver ações, por meio de um Controle Interno Municipal de forma preventiva para que os recursos públicos tenham a sua aplicação da forma mais efetiva possível. Realizaremos uma ação integrada junto às Secretarias Executivas de Transparência Pública, Ouvidoria-Geral do Município e Orçamento Participativo com foco no controle social”, afirmou Regina.

Além de Regina, a PMJP conta atualmente com Daniela Bandeira, na Secretaria de Planejamento; Edilma da Costa Freire, na Secretaria de Educação; Sachenka Bandeira, na Secretaria de Infraestrutura; Socorro Gadelha, na Secretaria de Habitação; e Adriana Urquiza, na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

Além destas titulares, mulheres também respondem pela secretaria adjunta de Saúde, com Ana Giovana; de Educação, com América Castro; de Desenvolvimento Urbano, com Vaulene Rodrigues; no Procon, com Maristela Viana; e na Receita, com Maria Aparecida Albuquerque.