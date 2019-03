Prefeito de CG se reúne com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília

O prefeito Romero Rodrigues, de Campina grande, foi recebido no final da tarde desta quarta-feira, 13, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Durante a audiência, que durou em torno de 40 minutos, Romero tratou de uma vasta pauta administrativa, que incluiu temas de interesse do Município e de repercussão estadual, na área de infraestrutura.

Durante a reunião, Romero Rodrigues, que esteve acompanhado pelo vereador Sargento Neto, pediu apoio do presidente da República em relação ao equacionamento de uma dívida histórica, de quatro décadas praticamente, na ordem de R$ 100 milhões, do Município com a União. A pauta já foi tratada e dissecada, desde o final do Governo Temer, no âmbito da Advocacia Geral da União (AGU) e da Secretaria do Tesouro Nacional.

Ainda na audiência concedida do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro recebeu o convite do prefeito de Campina Grande para, nos próximos dias, de acordo com o que permitir a agenda do Planalto, ele possa participar da inauguração do Conjunto Habitacional Aluízio Campos, que se encontra em fase de conclusão. Bolsonaro agradeceu a deferência e prometeu combinar uma agenda com Romero.

Duplicações de rodovias federais

Um outro ponto de destaque da audiência, segundo relatou o prefeito de Campina Grande, foi o pleito do gestor municipal em favor de dois importantes projetos estruturantes para Campina Grande e o Estado da Paraíba: as duplicações das rodovias federais BR-230 (do trecho Campina ao Sertão) e da 104, envolvendo o município de Esperança, no Brejo paraibano, até Caruaru, em Pernambuco.

O presidente Bolsonaro assegurou total solidariedade aos pleitos de Romero Rodrigues e, por telefone, recomendou ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, especial atenção à pauta do prefeito campinense. Freitas já deixou acertado receber Romero em seu gabinete nesta quinta-feira, 14, às 9h.

Ainda durante a reunião com o presidente da República, o vereador Sargento Neto teve oportunidade de pleitear a Jair Bolsonaro a criação de uma Escola Militar em Campina Grande.