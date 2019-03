Prefeito de Campina Grande é recebido pelo ministro da Infraestrutura

O prefeito Romero Rodrigues foi recebido, na manhã desta quinta-feira, 14, pelo ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, com quem tratou de vários pleitos e projetos de interesse de Campina Grande e até de âmbito estadual.

A audiência com Freitas foi articulada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, na tarde de ontem, durante reunião com Romero no Palácio do Planalto.

O deputado estadual Tovar Correia Lima e o vereador Sargento Neto, de Campina Grande, acompanharam o prefeito na audiência no Ministério da Integração.

Conforme já tinha adiantado ao presidente na audiência desta quarta, a pauta tratada com o ministro abordou a retomada do projeto de duplicação de duas rodovias federais com impacto direto para a economia de Campina Grande; inclusão do Ramal Piancó na Transposição, levando em conta já haver recursos alocados no Orçamento Geral da União a partir de uma emenda de bancada impositiva, além da liberação de recursos relativos a obras em execução na cidade.

Durante a audiência, o ministro Tarcísio Freitas atendeu o prefeito de Campina Grande acompanhado de técnicos representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do setor de licenciamento ambiental do ministério.

Tarcísio Freitas assegurou que, da parte do seu ministério, haverá o máximo de agilidade no sentido de atender as demandas de Campina Grande e região.

Aproveitou a oportunidade também para entregar, em mãos, ao prefeito Romero convite para participação da sessão para concessão, ampliação, manutenção e exploração de aeroportos integrantes do Bloco Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, a ser realizada nesta sexta-feira, 15, em São Paulo.

Entre os aeroportos do Bloco Nordeste leiloado pelo Ministério da infraestrutura, o João Suassuna, de Campina Grande, é um dos que estão na lista dos leiloáveis.

Segundo destacou Romero Rodrigues ao ministro, a expectativa é muito positiva na cidade, diante da possibilidade concreta de que o João Suassuna receba investimentos para melhoria de sua estrutura, com inegável efeito na economia local.