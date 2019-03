Prefeito de Campina Grande afirma que Carnaval da Paz tem se fortalecido

“O carnaval de Campina Grande tem tido uma visibilidade nacional e a marca Carnaval da Paz só tem se fortalecido”.

A afirmação é do prefeito Romero Rodrigues, que ressaltou, em entrevista à Rádio Campina FM nesta sexta-feira, 1, a importância dos eventos religiosos para o município no sentido econômico e também de se consagrar como um destino religioso e filosófico nesta época do ano.

Ele ainda disse que o investimento na marca Carnaval da Paz, com divulgação em outros estados, além da própria marca dos eventos, como a Consciência Cristã, já consolida a nível nacional.

Romero destacou também o pré-carnaval, com os blocos de rua. Ele disse que este, como os outros eventos, também tem apresentado crescimento.

*As informações são da Rádio Campina FM