Prefeito autoriza nomeação de 84 profissionais para UPA de Cruz das Armas

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, autorizou a contratação de 84 novos profissionais aprovados no Concurso da Saúde para tomarem posse e iniciarem o exercício de suas funções na Unidade de Pronto Atendimento Augusto Almeida Filho, a UPA de Cruz das Armas.

Através do perfil oficial do prefeito nas redes sociais, o gestor anunciou as nomeações que também já foram publicadas em edição especial do Semanário Oficial do Município. Neste Dia Internacional da Mulher, Luciano Cartaxo destacou, ainda, que 68 destes novos profissionais são mulheres.

“Estamos autorizando a contração de mais 84 aprovados no concurso da Saúde para atuarem na UPA de Cruz das Armas e, neste Dia Internacional da Mulher, temos o orgulho de dizer que 68 são mulheres, o que mostra o nosso respeito e admiração à capacidade e competência dessas guerreiras do dia-a-dia. Com essa convocação, nossa gestão já contratou quase 3.400 servidores através de concurso. Parabéns a todas e sejam bem-vindas”, afirmou o prefeito nas redes sociais.

Os novos profissionais foram nomeados para os cargos de condutor de ambulância, técnico de laboratório de análises clínicas, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, assistente social em saúde, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico/bioquímico e médico.

Todas as informações sobre a convocação constam no Edital n° 117/2019. Eles devem comparecer à Junta Médica com os resultados do exame médico pré-admissional. Após a posse, eles têm oito dias para entrarem em exercício.

O concurso foi realizado no ano passado e, ao todo, foram ofertadas 587 vagas para os níveis médio, técnico e superior, distribuídas nas seguintes áreas: médico, médico pediatra, médico ortotraumatologista, assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico/bioquímico, farmacêutico, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico de laboratório de análises clínicas, técnico em radiologia, condutor de ambulância e auxiliar de regulação médica.