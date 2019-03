Preço do gás de cozinha vai subir de novo em Campina Grande

O preço do gás de cozinha vai ter novo reajuste a partir do próximo sábado em Campina Grande.

O valor médio sairá dos atuais R$ 70,00 para R$ 75,00. De acordo com o sindicato dos revendedores do produto, a retirada de um desconto junto com um aumento de impostos tem gerado esse novo reajuste.

O aumento também seria um reflexo do reajuste no preço do GLP anunciado pela Petrobras em fevereiro.