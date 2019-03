Policiais resgatam idosa de incêndio causado por botijão de gás no Sertão

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 8 de março de 2019 às 9:00.

Uma idosa de 67 anos foi salva por policiais militares, na noite dessa quinta-feira (7), que resgataram a vítima de dentro de uma casa que estava pegando fogo por causa de um vazamento no botijão de gás, em Pombal, no Sertão da Paraíba.

A vítima, que tinha deficiência física, estava a poucos metros das chamas, com a residência trancada.

Os policiais da 3ª Companhia do 14º Batalhão, que realizavam rondas próximas no centro da cidade, foram avisados por um vizinho sobre o incêndio e tiveram que arrombar a casa para salvar a vida da vítima.

“Foi questão de segundos para realizar esse socorro. Mesmo com o risco de explosão, tivemos que arrombar a porta para retirar a vítima, que tinha deficiência física e estava bem perto do botijão de gás causador do incêndio”, detalhou o cabo José Ivanaldo, comandante da guarnição policial que realizou o resgate.

A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital Regional de Pombal.