Polícia vai intensificar segurança no período de Carnaval em Campina

A Polícia Militar da Paraíba planejou um esquema especial de segurança para o período carnavalesco em Campina Grande. A operação consiste em intensificar a presença do policiamento nos blocos de rua, bem como nos eventos de cunho religioso.

A vigilância na cidade foi assegurada pelo coronel Francimar Vieira Lins, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar da Paraíba.

Em entrevista nesta sexta-feira, 1, Vieira Lins frisou que a ação foi articulada pelo coronel Arilson da Silva Valério, Comandante de Policiamento Regional.

Com o início da programação religiosa ocorrida nessa quinta-feira (28), a partir da abertura do Encontro da Consciência Cristã, no Parque do Povo, o comandante afirmou que “foi feito todo um planejamento, de maneira que a Polícia Militar disponibilizará atenção máxima ao Carnaval”.

A ação, assegurou, naturalmente não vai prejudicar o policiamento ordinário de ronda nos bairros.

Arrombamento de casas

Como muitas pessoas viajam nesse período, é comum a ocorrência de crimes patrimoniais. Porém, o coronel garantiu que a Polícia Militar também vai intensificar o policiamento nos bairros de forma a evitar o arrombamento de residências.

No entanto, como não é um crime de fácil prevenção, ele recomendou que o cidadão deve tomar algumas precauções antes de viajar: assegurar-se de que a residência está bem trancada e, se possível, deixar alguém para observá-la periodicamente.

Isso ajuda o trabalho da Polícia, justificou o comandante, visto que o 10º Batalhão de Polícia Militar tem a responsabilidade de cobrir 31 bairros mais as comunidades agregadas.

Além disso, cuida também dos municípios de Lagoa Seca e Massaranduba, bem como do distrito de Galante.

Com informações da rádio Correio FM.