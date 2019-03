Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas na Paraíba

A Polícia Militar abordou um carro com três suspeitos, na madrugada desta quinta-feira (14), e encontrou, no veículo, mais de R$ 25 mil em dinheiro, porções de cocaína e maconha, no Recanto do Poço, em Cabedelo.

Os ocupantes do veículo, que têm 25 e dois deles com 19 anos, não quiseram revelar a origem do dinheiro.

O sargento Nilton Gomes, da Força Tática da 6ª Companhia Independente, contou que a abordagem aconteceu após os suspeitos tentarem desviar o caminho, ao perceberem que a PM realizava rondas na localidade.

“As informações preliminares são de que esse dinheiro, que eles não quiseram dizer a procedência, teria sido arrecadado do tráfico de drogas, nas cidades de Cabedelo e João Pessoa”, disse.

Os três suspeitos foram apresentados na Central de Polícia, no bairro do Geisel, na Capital.