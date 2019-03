Polícia prende foragido da Justiça após cerco na Zona Sul de João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, no início da tarde desta quinta-feira (14), um homem que responde por furto, roubo, ameaça e tráfico de drogas, após cerco realizado nas proximidades da Rua do Jarro, no bairro do Valentina, na Zona Sul da Capital.

Ele estava foragido desde fevereiro da penitenciária média de Mangabeira e ainda tentou se esconder no teto de um edifício de dois andares, mas a ação foi descoberta e a PM o prendeu.

Os policiais militares do 5º Batalhão foram até o local depois de receberem informações de que tinham sido ouvidos tiros e que uma pessoa estava pulando os muros das casas. Quando as viaturas chegaram, encontraram a moto do suspeito e conseguiram localizá-lo, no teto do edifício.

Ele ainda passou mais de uma hora em cima do edifício, tentando não ser preso e o cerco policial aumentou, inclusive com a presença do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate).

No início da tarde, o acusado resolveu se entregar. Ele estava ferido com um tiro na perna e disse que teria sido um inimigo, por isso estaria fugindo pulando os muros, mas a versão ainda será investigada.

O preso foi identificado como Agripino da Silva Nunes, de 24 anos. Ele foi levado para receber atendimento no Hospital de Emergência e Trauma e em seguida para a Central de Polícia Civil.