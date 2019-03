Polícia prende dupla suspeita de participar de assassinato no Litoral

Uma ação das polícias Civil e Militar da 6ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), com sede no Litoral Sul do Estado, resultou no cumprimento de mandados de prisão temporária, expedidos pela comarca de Caaporã, em desfavor de Weberton Barbosa do Nascimento, o Bebeto, de 31 anos, e Rivaldo José dos Santos, o Nenzinho, de 29 anos, nessa sexta-feira (1º). Ambos são suspeitos da prática do homicídio de Adenilson Ferreira de Souza, de 47 anos.

De acordo com a polícia, Adenilson foi linchado por Weberton, Rivaldo e outras pessoas, após desferir golpes de chave de fenda nas costas de sua companheira, no dia 28 de janeiro deste ano, na cidade de Pitimbu, o que se caracterizou como tentativa de feminicídio.

Após serem qualificados e interrogados, os suspeitos foram recolhidos na Cadeia Pública de Alhandra, onde aguardam pela audiência de custódia. As buscas continuam para dar cumprimento aos demais mandados de prisão expedidos contra pessoas envolvidas no crime.