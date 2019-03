Após assalto a farmácia, polícia persegue e prende suspeitos em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 13 de março de 2019 às 10:20.

A Polícia Militar prendeu em flagrante, no fim da tarde dessa terça-feira (12), três suspeitos que tinham acabado de assaltar uma farmácia de manipulação na Avenida Pedro II, no Centro de João Pessoa.

Foram apreendidos com eles uma pistola, um revólver, celulares, dinheiro e produtos químicos que eles levaram do estabelecimento, possivelmente para usar no preparo de cocaína para a venda.

A prisão foi realizada por policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) do 1º Batalhão, que de moto perseguiram os suspeitos, que estavam em um carro, até a entrada do bairro de Jaguaribe, ainda na Avenida Pedro II.

Os acusados têm 23, 26 e 30 anos e são dos bairros do Grotão e Costa e Silva, em João Pessoa. Um deles ficou ferido ao tentar pular do carro durante a fuga e recebeu atendimento no Hospital de Emergência e Traumas.

Os acusados foram apresentados na Central de Flagrantes, no Geisel. O trio deve ser investigado também por um assalto a uma farmácia que aconteceu na noite dessa segunda-feira (11), na Avenida Santa Catarina, no bairro dos Estados, também na Capital.