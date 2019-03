Polícia Militar desarticula ponto de tráfico e prende suspeito em Santa Rita

A Polícia Militar desarticulou mais um ponto de tráfico de drogas, na cidade de Santa Rita, na manhã desta quarta-feira (6).

Maconha e crack foram apreendidas, e um suspeito foi preso. Uma arma de fogo e munições também foram localizadas e apreendidas na ação.

Policiais militares do 7º Batalhão foram informados de um ponto de tráfico no bairro de Várzea Nova e durante as diligências localizaram um suspeito de 22 anos de idade com dinheiro e papelotes de substância análoga à maconha.

Na casa dele foi localizado um revólver calibre 32 e munições, além de outras quantidades de drogas, como crack.

O suspeito preso e o material apreendido foi encaminhado para a 6ª Delegacia Distrital para os procedimentos cabíveis.