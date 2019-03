Polícia apreende armas de fogo em sete cidades paraibanas na segunda-feira

Após concluir o fim de semana com a apreensão de 16 armas de fogo, a Polícia Militar realizou mais apreensões, na noite dessa segunda-feira (11), nas cidades de Cajazeiras, Santa Luzia, Patos, João Pessoa, Campina Grande, Monteiro e Santa Rita, resultando em oito armas retiradas de circulação, em um intervalo de três horas.

Uma delas, apreendida na cidade de Monteiro, tinha sido usada em uma tentativa de homicídio no sítio Santa Catarina. O suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado.

Em Cajazeiras, também foi apreendida uma arma usada em crime, na zona rural da cidade, onde os policiais apreenderam uma espingarda, uma bolsa e uma moto usadas em assaltos na região.

Em Patos, os policiais da 6ª Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam um revólver e evitaram um assalto, no bairro Jatobá. O acusado foi preso em flagrante.

Na Capital, os policiais da Força Tática do 5º Batalhão apreenderam dois revólveres no bairro de Mangabeira II, na zona sul, durante ação que apreendeu ainda uma moto roubada, no Loteamento Costa do Sol. Dois suspeitos foram encaminhados até a Central de Polícia Civil. Ainda na região metropolitana de João Pessoa, a PM apreendeu uma espingarda em uma casa, no bairro de Odilândia, em Santa Rita.

As outras armas apreendidas na noite dessa segunda-feira foram um revólver com um adolescente de 17 anos, durante abordagem perto do terminal de integração de Campina Grande, e uma espingarda durante cumprimento de mandado de prisão, no bairro São Sebastião, em Santa Luzia.

Com as apreensões, a Polícia Militar chega a 577 armas de fogo apreendidas este ano na Paraíba.