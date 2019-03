Polícia aborda carro de motorista de aplicativo e recaptura dois foragidos do PB1

A Polícia Militar recapturou dois foragidos do PB1, na noite dessa sexta-feira (8), ao abordar um carro de motorista de aplicativo, na rua Felipe Camarão, em Mandacaru, na Capital. O veículo levantou suspeitas ao passar pela viatura do Batalhão de Operações Especiais (Bope), quando os ocupantes se abaixaram para não serem percebidos pelos policiais.

A PM abordou rapidamente o carro e encontrou quatro passageiros dentro, que tinham pego a corrida em Mandacaru com destino ao bairro São José. Os policiais da Unidade de Polícia Solidária (UPS) do bairro estiveram no local e reconheceram dois deles como sendo foragidos do presídio PB1, na fuga que aconteceu em setembro do ano passado.

Eles foram identificados como Marivaldo Marques Pereira da Silva, de 41 anos, condenado por homicídio e que tinha ainda 13 anos para cumprir pelo crime, e José Michael da Silva, 26, com 7 anos prisão para cumprir por tráfico de drogas.

Os dois foragidos foram apresentados na Central de Polícia Civil, no Geisel. Os outros suspeitos não tinham nenhuma pendência com a Justiça e foram liberados após serem ouvidos.