PMJP inicia processo de licitação do Terminal de Integração do Varadouro

Anunciado na última terça-feira (26) pelo prefeito Luciano Cartaxo durante a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal, o Terminal Metropolitano do Varadouro já está iniciando o processo de licitação.

Foi publicado no Semanário Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) de quinta-feira (28), o Aviso de Licitação Concorrência n° 33002/2019 para as empresas interessadas em participar da disputa para a construção do novo e moderno equipamento que vai integrar as linhas de ônibus de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Cabedelo. A construção do Terminal está orçada em R$ 23 milhões.

O projeto arquitetônico do Terminal Metropolitano é semelhante aos de terminais de metrô contando com plataformas de embarque e desembarque, bilheteria, elevador, escada rolante, bicicletário, banheiros, vestiários, praça de alimentação e dois espaços de convivência, sendo uma praça e uma área de contemplação para o pôr do sol do Rio Sanhauá. Os espaços seguirão todas as normas de acessibilidade. O terminal será construído em um terreno ao lado do terminal rodoviário.

“Estamos dando início hoje ao processo licitatório para que possamos, o quanto antes, estar iniciando as obras deste equipamento que será fundamental para comportar toda a integração dos ônibus da região metropolitana. É um grande projeto de mobilidade urbana que vai integrar as linhas já existentes na Capital com as rotas das cidades vizinhas beneficiando a população que precisa se deslocar entre as cidades”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

A estimativa inicial é que utilizem o terminal diariamente aproximadamente 150 mil pessoas de João Pessoa, Bayeux, Cabedelo e Santa Rita, que terão seus ônibus do transporte público coletivo convergindo no local. E a expectativa é também de atrair novos usuários que utilizam atualmente outros meios de transporte.