PMCG alerta sobre prazo para pagamento em cota única do IPTU

O prazo para o contribuinte efetuar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em cota única e com desconto de 15% foi prorrogado por determinação do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) para o dia 15 de Março.

Conforme a Secretaria Municipal de Finanças, o pagamento da primeira parcela também passa a ser contemplado com o novo prazo.

A decisão foi tomada em função de alguns entraves no processo terceirizado de entrega​e distribuição de carnês do IPTU de 2019. Foram enviados 135 mil carnês esse ano. Contudo, a Prefeitura alerta que o fato dos contribuintes inadimplentes serem negativados em cartório e SPC terão o nome

Quem ainda não recebeu o carnê poderá entrar no site da Prefeitura ( campinagrande.pb.gov.br ) para fazer a impressão do documento. Há também a possibilidade de adquirir o mesmo fisicamente na Secretaria de Finanças, localizada na Avenida Floriano Peixoto no centro de Campina Grande.

Para o pagamento do IPTU, a PMCG firmou convênio com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal.

O pagamento tem como intuito a realização de ações fundamentais para mobilidade urbana na cidade.