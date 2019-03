Parque Zoobotânico de João Pessoa funciona normalmente durante período carnavalesco

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 1 de março de 2019 às 10:37.

Durante todo o período carnavalesco o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) ficará aberto em horário normal nesta segunda (4) e terça-feira (5) de Carnaval, fechando apenas na quarta-feira de Cinzas, dia (6).

Para aqueles que preferem fugir da folia, o Parque é a opção ideal de lazer, onde são encontrados espaços para realização de brincadeiras e piqueniques e oportunidade de conhecer um pouco mais da fauna e flora da região.

No momento, a Bica passa por obras de requalificação do local, mas permanece aberta ao público, sendo a entrada realizada por uma portaria localizada na lateral do Parque, em frente a Escola Piollin.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) está situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n-Róger, geralmente aberto de terça a domingo, das 8h às 17 horas, com bilheteria até 16h.

A entrada custa R$ 2,00 por pessoa. Contudo, crianças de até 7 anos não pagam, nem os idosos acima de 65 anos.