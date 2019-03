Paraibano Chico César faz show nesta terça-feira no Carnaval de Poesia, em Jacumã

O cantor paraibano Chico César é uma das principais atrações do Carnaval de Poesia, promovido pela Prefeitura Municipal de Conde. O músico apresenta no palco principal do Corredor da Folia, em Jacumã, o show “Estado de Poesia”, título do seu último álbum, considerado por críticos, um dos melhores discos nacionais em 2015, rendendo ao cantor, indicação em 2016, ao prêmio de melhor cantor na categoria Pop / Rock / Reggae / Hip-hop / Funk no Prêmio da Música Brasileira.

Além disso, teve boa recepção por parte do público, levando o compositor a se apresentar em mais de 20 cidades do país.Chico César, sobe ao palco a partir das 22h desta terça-feira de carnaval (05/03), última noite de festa no município de Conde. Se apresentam também o DJ Adiel e as cantoras Polyana Resende e Gracinha Telles. A edição 2019 do carnaval no município de Conde está homenageando vários poetas e poetisas paraibanos.

“O carnaval de Conde já é sucesso. Fizemos uma releitura desta festa e diversificamos os ritmos e todos os anos criamos um tema para a festa. Nosso objetivo e devolver as pessoas o carnaval tradicional, das famílias e amigos nas ruas, se divertindo ao som de marchinhas de carnaval e orquestras de frevo, mas, não deixando de lado os shows musicais, sempre buscando música de qualidade e ritmos variados. É uma honra poder contar com a presença de Chico César em nosso carnaval. É um artista premiado, conhecido internacionalmente e vai fazer um lindo show em Jacumã”, ressaltou a prefeita Márcia Lucena.

Estado de Poesia é uma obra que viaja por diversos ritmos regionais, combinando elementos de frevo, xote, samba, forró, toada e reggae, em uma mistura solar e colorida. Amor e crítica social são abordados em sua profundidade em canções como as apaixonadas Palavra Mágica e Atravessa-me e as engajadas Negão e No Sumaré. A faixa título do disco foi composta por Chico César e gravada por Maria Bethânia em 2012. A música ainda serviu como trilha sonora na novela A Lei do Amor e a versão ao vivo foi incluída em playlists importantes na Apple Music.

No show, o artista canta essas canções, assim como o samba-reggae Brilho de Beleza (Nego Tenga) e Espumas ao Vento (Accioly Neto).A festa em Jacumã tem início às 15h30 com o desfile do Bloco Buggy Folia, no Corredor da Folia e a Escola de Samba Império do Samba que se apresenta no Beco da Boemia. Os espetáculos musicais têm início às 19h.