Paolla Oliveira e Leandra Leal desfilam debaixo de chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Cordão da Bola Preta deu início à festa no centro do Rio de Janeiro neste sábado (2) e já conta com algumas celebridades.

Mesmo debaixo da chuva, Paolla Oliveira, Leandra Leal, Emanuelle Araújo e Maria Rita celebram em cima do trio elétrico com fantasias bem elaboradas.

Emanuelle vestiu biquíni com bolas pretas e meia arrastão; enquanto Leandra Leal usou um vestido preto de franjas. Maria Rita foi mais discreta, com calça e blusa de babados, mas um adereço grande na cabeça.

Paolla usou um vestido branco com plumas e bolas pretas, em referência ao bloco, junto a botas de cano alto e enfeites. Ela, que já desfilou como rainha de bateria da Grande Rio e que em 2017 foi eleita a mulher mais sexy do ano pela revista VIP, foi escolhida a rainha do bloco.

“Eu sou pouco experiente no Carnaval de rua, mas sou uma apaixonada pelo Carnaval! É uma das festas que mais gosto. É pura alegria!”, disse Paolla Oliveira à reportagem, antes do bloco. “Eu sempre ouvi falar do bloco e da tradição dele, não tive como recusar.”

Fundado em 1918, o Bola Preta faz seu 101º desfile no centro, entre as avenidas Primeiro de Março e Presidente Antonio Carlos -o bloco é o responsável pela abertura do Carnaval da cidade. Não à toa, o tema da folia é “O Primeiro de Mais 100”.

Tradicionalmente, os desfiles do Cordão da Bola Preta só tocam marchinhas e sambas-enredos históricos -nada de axé ou funk no bloco que é, desde 2007, patrimônio Cultural Carioca.

A marchinha do bloco, que começa com os versos “Quem Não Chora Não Mama”, é um símbolo do Carnaval de rua do país.