Palhaço Espoleta se apresenta na Villa Sanhauá neste domingo

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 10 de março de 2019 às 8:13.

Diversos números circenses se misturam em uma única apresentação na Villa Sanhauá, no Centro Histórico da Capital, neste domingo (10). O palhaço Espoleta, que é interpretado pelo ator Kleber Marone, vai usar todos os anos de experiência para animar a criançada a partir das 16h, dentro da programação do AnimaCentro. Com entrada gratuita, a apresentação é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

A apresentação é bastante irreverente, interativa, tendo o público como parte fundamental. “Esse é um espetáculo destinado a todas as idades, pois nós não vemos diferença nas pessoas, que por mais idade que tenham, sempre voltam a ser crianças quando se deparam com o nosso espetáculo”, destacou o palhaço Kleber Marone.

Além de palhaço, Espoleta é também o equilibrista de corda bamba, o malabarista, o engolidor de fogo, o mágico e chicoteador do espetáculo.

A narrativa de circo foi criada a partir de suas experiências ao longo de 10 anos, onde passou pelo Circo Escola Pirilampo, local de sua formação nas áreas de equilibrismo, malabarismo e trapézio e em algumas companhias circenses onde trabalhou, como Miami Park Circo, Circo Bolshoi da Rússia onde reuniu suas principais técnicas circenses e de clown.

Os resultados das suas experiências resultaram no espetáculo de perfil urbano, que convida o público, cena após cena, para embarcar na apresentação, que em meio as suas técnicas e gags, dialoga e convida o público a participar diretamente dos números apresentados.

O AnimaCentro é o maior projeto de intervenção cultural já realizado. A iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico. Eleita pela Unesco como Cidade Criativa, João Pessoa conta com uma programação permanente de ocupação cultural nos pontos centrais da Capital.