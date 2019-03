Oscar Filho assina com SBT e fará dupla com Maisa em talk show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O SBT anunciou na tarde dessa quinta-feira (28) que o humorista Oscar Filho, 40, é o novo contratado da emissora e vai fazer parte do Programa da Maisa, que estreia no próximo dia 16 de março.

Inicialmente, o talk show irá ao ar sempre aos sábados, às 14h15. Filho fará dupla com a atriz e apresentadora Maisa Silva, 16, com quem já trabalhou em dois filmes: “Carrossel – O Filme” (2015) e “Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina” (2016).

“Para mim, a Maisa é um gênio… Acompanho-a desde o início de sua carreira. E eu tenho certeza de que vai ser muito legal. Temos uma relação espontânea, sempre nos demos muito bem nas vezes em que nos encontramos. E eu espero o melhor, de verdade. Aceito esse trabalho com toda a vontade do mundo!”, disse o humorista.

Segundo nota encaminhada pelo SBT, Oscar Filho tinha o sonho de trabalhar no SBT desde criança. “O sonho já estava no meu ‘inconsciente infantil’: eu sempre preferi assistir aos programas da emissora, como o do Sérgio Malandro. Quando eu estava em casa aos domingos, gostava de competir com meu pai quem iria vencer as brincadeiras do Programa Silvio Santos!”, contou.

Ator e humorista, Oscar Filho ficou conhecido do público ao integrar a equipe do programa CQC (2008-2015), da Band. Em 2016, ele fez participações no “Tá no Ar: A TV na TV”, da Globo. Já no ano passado, foi um dos artistas que participaram do reality “Dancing Brasil”, comandado por Xuxa na Record.