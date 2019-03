Os Fulano lança clipe e comemora 2 anos de Forró no Centro Histórico

O Vila do Porto, no Centro Histórico de João Pessoa, recebe uma edição super especial do projeto Forró dOs Fulano nesta sexta (15).

O grupo Os Fulano comemora 2 anos de projeto mensal fixo na casa, além de lançar seu primeiro videoclipe, tudo isso sob a temática de ‘Forró À Fantasia’.

Haverá ainda participações especiais com Seu Pereira, Cabruêra e aulão de forró com o professor Leneeton.

O videoclipe também será lançado em formato digital no canal da banda às 12h do mesmo dia.

